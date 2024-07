MONTRÉAL, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, et Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel, visiteront un fournisseur de soins buccodentaires et souligneront le fait que les enfants de moins de 18 ans admissibles, ainsi que les adultes titulaires d'un Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées valide, peuvent maintenant présenter une demande d'adhésion au Régime canadien de soins dentaires.

Date :

9 juillet 2024

Heure :

12 h 15

Nous demandons aux journalistes de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h, le 9 juillet 2024 : [email protected]. Le lieu précis de la visite sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

