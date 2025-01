MONTEBELLO, QC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, et Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens, annonceront le soutien du gouvernement du Canada pour la croissance de plusieurs entreprises de l'Outaouais et des Laurentides.

Date :

20 janvier 2025

Heure :

11 h

Endroit :

Restaurant le Bistro

570, rue Notre Dame

Montebello (Québec)

J0V 1L0

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h, le 20 janvier 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Jean-Christophe Armstrong, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 343-543-7313, Courriel : [email protected]