INVITATION AUX MÉDIAS - Le belvédère de Pointe-aux-Trembles sera nommé en l'honneur de Francine Lalonde

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles invite les représentant(e)s des médias à un évènement commémoratif à l'occasion de la nomination du belvédère de Pointe-aux-Trembles en l'honneur de Francine Lalonde, une figure marquante de la politique québécoise. Cette cérémonie sera l'occasion de lui rendre hommage et célébrer son héritage dans la communauté.

Francine Lalonde a marqué la scène politique québécoise et canadienne par son engagement et ses réalisations. Remarquée par René Lévesque, elle est nommée ministre non élue de la Condition féminine en 1985. Élue députée en 1993, elle représente la circonscription fédérale de Mercier, devenue la Pointe-de-l'Île en 2004, durant six mandats consécutifs. Pendant son parcours, elle se distingue en tant que porte-parole en matière d'affaires étrangères de 1999 à 2009 et joue un rôle crucial dans le dossier du droit à mourir dans la dignité. En 2010, elle annonce à regret son retrait de la vie politique pour se consacrer à sa bataille contre un cancer incurable, le myélome multiple, dont elle est atteinte depuis plusieurs années. Elle meurt le 16 janvier 2014, à l'âge de 73 ans. Quelques mois après son décès, la Cour suprême du Canada lève l'interdiction de l'aide médicale à mourir, un dossier auquel elle avait consacré beaucoup d'efforts.

Mme Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, ainsi que des membres de la famille seront présent(e)s pour lui rendre hommage et célébrer son héritage dans notre communauté.

Inauguré en 2017, le Belvédère de Pointe-aux-Trembles est situé à l'arrière de la Maison du citoyen. Il s'agit du legs de la Ville de Montréal dans le cadre de son 375e anniversaire.

Date : 15 octobre 2024



Heure : 16 h



Lieu : 12090, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H1B 2Z1

Merci de confirmer votre présence à Émilie Hermitte à l'adresse suivante : [email protected]

SOURCE Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (Ville de Montréal)

Renseignements : Émilie Hermitte, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, [email protected], 263 993-2556