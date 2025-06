INVITATION AUX MÉDIAS - Les terrains de soccer du parc Samuel-Morse seront nommés en l'honneur de Jason Di Tullio

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles invite les représentant(e)s des médias à un évènement commémoratif à l'occasion la nomination des terrains de soccer du parc Samuel-Morse en l'honneur de Jason Di Tullio, une figure marquante du soccer montréalais décédé en 2022.

Jason Di Tullio était un joueur de soccer professionnel et un entraîneur qui a consacré sa vie à promouvoir le sport et à encadrer les jeunes talents. Il a fait ses armes au Club de soccer de Rivière-des-Prairies avant de débuter sa carrière professionnelle au sein de l'Impact de Montréal en 2002. Il a rapidement fait sa marque sur le terrain avec sa détermination et son esprit d'équipe. À l'international, il a porté les couleurs du Canada avec l'équipe nationale canadienne U20 en participant au Championnat du monde junior de la FIFA en 2003.

Après sa carrière de joueur, il a poursuivi sa passion en devenant entraîneur, période pendant laquelle il a continué d'inspirer et de guider les jeunes générations de joueurs et joueuses. Jason Di Tullio était reconnu non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son désir de voir le soccer prospérer à Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Mme Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, des membres de la famille de Jason Di Tullio ainsi que des représentant(e)s du CF Montréal seront présent(e)s pour lui rendre hommage et célébrer son héritage dans notre communauté.

Date : Jeudi 26 juin 2025



Heure : 16 h



Lieu : Parc Samuel-Morse

12100, avenue François-Larocque

Merci de confirmer votre présence à Émilie Hermitte à l'adresse suivante : [email protected]

SOURCE Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (Ville de Montréal)

Renseignements : Émilie Hermitte, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, [email protected], 263 993-2556