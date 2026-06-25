Invitation aux médias - Lancement du Marché public du P'tit Beaubien

Nouvelles fournies parArrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal)
25 juin, 2026, 11:45 ET
MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie convie chaleureusement les représentantes et représentants des médias au lancement du Marché public du P'tit Beaubien le samedi 27 juin, à compter de 10 h 45.
L'événement se déroulera au parc Joseph-Paré, près du chalet, en plein cœur du marché.
Prendront part à l'inauguration : M. François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, M. Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin. Seront également présents : Mme Ericka Alnéus, conseillère du district d'Étienne-Desmarteau, Mme Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard et M. Olivier Demers-Dubé, conseiller du district du Vieux Rosemont.
AIDE-MÉMOIRE
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Quoi :
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Lancement du Marché public du P'tit Beaubien
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Quand :
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Le samedi 27 juin, de 10 h à 14 h
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Où :
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Devant le chalet du parc Joseph-Paré, au coin de la rue Beaubien
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Est et de la 43e Avenue
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Présence des élu(e)s :
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De 10 h 45 à 11 h 45
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Qui :
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M. François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie
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M. Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin
SOURCE Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal)
Pour toute question : Judith Gratton-Gervais, conseillère en communications, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, [email protected], 514 603-0624
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