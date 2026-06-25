Invitation aux médias - Lancement du Marché public du P'tit Beaubien

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie convie chaleureusement les représentantes et représentants des médias au lancement du Marché public du P'tit Beaubien le samedi 27 juin, à compter de 10 h 45.

L'événement se déroulera au parc Joseph-Paré, près du chalet, en plein cœur du marché.

Prendront part à l'inauguration : M. François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, M. Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin. Seront également présents : Mme Ericka Alnéus, conseillère du district d'Étienne-Desmarteau, Mme Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard et M. Olivier Demers-Dubé, conseiller du district du Vieux Rosemont.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Lancement du Marché public du P'tit Beaubien Quand : Le samedi 27 juin, de 10 h à 14 h Où : Devant le chalet du parc Joseph-Paré, au coin de la rue Beaubien

Est et de la 43e Avenue Présence des élu(e)s : De 10 h 45 à 11 h 45 Qui : M. François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie

M. Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin

SOURCE Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal)

Pour toute question : Judith Gratton-Gervais, conseillère en communications, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, [email protected], 514 603-0624