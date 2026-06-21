Avis aux médias - Fortes pluies tombées sur la métropole : Montréal fait le point

MONTRÉAL, le 21 juin 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal invite les médias à une mêlée de presse pour dresser l'état de la situation à la suite de la grande quantité de pluie tombée hier dans la métropole.

Le responsable de la sécurité et de la prévention au comité exécutif de la Ville de Montréal, Jim Beis, le chef de division communication du Service de sécurité incendie de Montréal, Martin Guilbault, et le maire de Dollard-des-Ormeaux, Alex Bottausci, prendront part à cette mêlée de presse.

Date : Le dimanche 21 juin 2026

Heure : 11 h 30

Lieu : Caserne 61, 10 rue Sunnydale, Dollard-des-Ormeaux

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-464-0588; Source : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]