Invitation aux médias - Dévoilement du nouveau programme Quartiers-écoles de Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Monsieur François Limoges, convie chaleureusement les représentantes et représentants des médias au dévoilement d'un nouveau programme local qui permettra aux communautés de façonner leur quartier, et de premières mesures d'apaisement, de verdissement et d'aménagement planifiées.

L'événement se déroulera aux abords de l'école Rose-des-Vents et du bâtiment Louis-Hébert, devant le 6361, 6e Avenue, à proximité de la rue Beaubien Est.

Prendront part à l'inauguration : L'ensemble des membres du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie; M. François Limoges, maire de l'arrondissement, Mme Ericka Alneus, conseillère du district d'Étienne-Desmarteau, Mme Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard, M. Olivier Demers-Dubé, conseiller du district du Vieux-Rosemont, M. Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin; M. Jean Ouimet, directeur général adjoint du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM); Mme Sylvie Fortier, directrice de l'école alternative Rose-des-Vents, de même que Mme Karine Desruisseaux, membre du conseil d'établissement de l'école Rose-des-Vents.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Lancement d'un nouveau programme local porté par l'arrondissement de

Rosemont-La Petite-Patrie et la communauté Quand : Le mercredi 3 juin, de 7 h 30 à 8 h 30 Où : Devant le 6361, 6e Avenue, à proximité de la rue Beaubien Est Qui : M. François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie

Mme Ericka Alneus, conseillère du district d'Étienne-Desmarteau

Mme Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard

M. Olivier Demers-Dubé, conseiller du district du Vieux-Rosemont

M. Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin

M. Jean Ouimet, directeur général adjoint du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)

Mme Sylvie Fortier, directrice de l'école alternative Rose-des-Vents

Mme Karine Desruisseaux, membre du conseil d'établissement de l'école Rose-des-Vents

SOURCE Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal)

Pour confirmer votre présence ou pour toute question : Judith Gratton-Gervais, conseillère en communications, Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, [email protected], 514 603-0624