Avis aux médias - La mairesse de Montréal désigne Brendan Gallagher comme citoyen d'honneur

MONTRÉAL, le 24 juin 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les médias à assister à une prise d'images à l'occasion d'une cérémonie au cours de laquelle le joueur de hockey Brendan Gallagher recevra le titre de citoyen d'honneur de la Ville de Montréal.

Date : Le jeudi 25 juin 2026 Heure : 15 h Lieu : Hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal

Les médias sont invités à confirmer leurs présences à écrivant à l'adresse suivante : [email protected]

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-464-0588; Source : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]