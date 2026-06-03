L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie lance le programme Quartiers-écoles

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Ce matin, devant l'école Rose-des-Vents, les élues et élus de Rosemont-La Petite-Patrie ont lancé officiellement le programme Quartiers-écoles, une initiative majeure visant à transformer les abords des écoles en îlots urbains apaisés.

Sur la photo, de gauche à droite : Mme Sylvie Fortier, directrice de l’école alternative Rose-des-Vents; M. Jean Ouimet, directeur général adjoint du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM); M. Olivier Demers-Dubé, conseiller du district du Vieux-Rosemont; M. Mathieu Desjardins, directeur du Service de l'organisation scolaire du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM); M. Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin; M. François Limoges, maire de Rosemont–La Petite-Patrie; Mme Ericka Alneus, conseillère du district d’Étienne-Desmarteau; Les membres du conseil d'établissement de l’école Rose-des-Vents (Groupe CNW/Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal))

Avec ce nouveau programme, l'arrondissement repense ses quartiers en mettant l'accent sur la sécurité des déplacements et sur le verdissement, afin d'améliorer la qualité de vie du voisinage. Les rues locales seront reconfigurées pour limiter la circulation de transit et favoriser la mobilité des résidents et des familles à destination des écoles.

« Rendre les secteurs scolaires plus sécuritaires et agréables, c'est l'une des grandes priorités de notre mandat. Le programme Quartiers-écoles concrétise cet engagement. Notre objectif est clair : apaiser plus d'une dizaine de pôles scolaires d'ici 2029. », déclare François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Le programme répond à une forte demande citoyenne et mise sur la participation active des communautés scolaires, des parents, des élèves et de l'ensemble des résidentes et résidents pour transformer leur milieu.

Dès 2026, l'Arrondissement réalisera des interventions concrètes dans quatre quartiers-écoles :

École La Petite-Patrie

Mise à sens unique de la rue Drolet vers le sud;

Inversion du sens de la circulation de l'avenue Henri-Julien vers le nord, entre l'avenue Mozart et la rue de Bellechasse, afin de limiter le transit en zone scolaire;

Aménagement de débarcadères protégés (en 2027).

Écoles Rose-des-Vents et Louis-Hébert

Création d'un parvis scolaire verdi;

Ajout de mobilier urbain;

Reconfiguration de la 5e Avenue, la 6e Avenue et la 8e Avenue pour améliorer la sécurité et l'accueil des élèves.

Écoles Saint-Jean-de-Brébeuf et Sainte-Bibiane / Saint-François-Solano

Mise à sens unique des rues Holt et Dandurand, entre la rue D'Iberville et le boulevard Pie-IX;

Sécurisation des voies cyclables sur la rue Holt;

Ajout d'une piste cyclable sur la rue Dandurand;

Resurfaçage de la rue Dandurand (en 2027).

Des aménagements temporaires permettront également de tester certaines mesures et d'ajuster les interventions en fonction des besoins exprimés par la communauté.

Le calendrier de réalisation et tous les détails se retrouvent sur la page du programme.

« Nous tenons à souligner l'écoute de l'arrondissement à l'égard des besoins exprimés par le CSSDM et les parents. Ce travail commun contribuera directement à la sécurité des élèves des deux écoles qui fréquentent ce secteur au quotidien. Nous avons à cœur de poursuivre cette collaboration dans le futur, au bénéfice de nos communautés scolaires », souligne Jean Ouimet, directeur général adjoint du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM).

« Ce qui rend le programme Quartiers-écoles prometteur, c'est sa démarche collaborative. Les parents, les élèves et les résidentes et résidents ont leur mot à dire dans la transformation de leur milieu. À l'école Rose-des-Vents, nous sommes prêtes et prêts à jouer ce rôle et à travailler main dans la main avec l'Arrondissement pour que nos rues deviennent vraiment à hauteur d'enfant. » - Claude-Emanuelle Beauchamp, Marie-Hélène Lizotte-Masson et Karine Desruisseaux, parents et membres du comité sécurité de l'école Rose-des-Vents.

Avec cette initiative, Rosemont-La Petite-Patrie poursuit ses efforts pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens, pour sécuriser les déplacements et pour favoriser des quartiers qui placent les jeunes au cœur des aménagements.

SOURCE Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal)

Renseignements : Judith Gratton-Gervais, conseillère en communications, [email protected], 514 603-0624, montreal.ca/rpp