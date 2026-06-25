/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse de Montréal désigne Brendan Gallagher comme citoyen d'honneur/

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
25 juin, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 24 juin 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les médias à assister à une prise d'images à l'occasion d'une cérémonie au cours de laquelle le joueur de hockey Brendan Gallagher recevra le titre de citoyen d'honneur de la Ville de Montréal.
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Date :
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Le jeudi 25 juin 2026
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Heure :
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15 h
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Lieu :
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Hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal
Les médias sont invités à confirmer leurs présences à écrivant à l'adresse suivante : [email protected]
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438-464-0588; Source : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]
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