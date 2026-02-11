Mise en garde à la population - Présence non déclarée de soya, de moutarde, d'orge, de sulfites et d'anchois dans divers produits de viande marinée préparés et vendus par l'entreprise Boucherie La Préférence

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Boucherie La Préférence, située au 11670, boulevard De Salaberry, à Dollard-des-Ormeaux (Montréal), avise les personnes qui souffrent d'une allergie au soya, à la moutarde, à l'orge, aux sulfites ou aux anchois et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent ou pourraient contenir de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Tournedos de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Haut de cuisse de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Pilon de poulet mariné (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « HAUT DE CUISSES DE POULET » Soya Moutarde Orge (gluten) Anchois Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya, de moutarde, d'orge et d'anchois « PILON DE POULET MARINE » Soya Orge (gluten) Anchois Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya, d'orge et d'anchois « TOURNEDOS DE POULET » Soya Moutarde Orge (gluten) Anchois Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya, de moutarde, d'orge et d'anchois « POITRINE MÉDITERANNÉE » Sulfites Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de sulfites « CÔTE DE PORC MÉDITERRANNÉE » Sulfites Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de sulfites « HAUTS DE CUISSE DÉSOSSÉE MÉDITERRANÉE » Sulfites Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de sulfites

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au soya, à la moutarde, à l'orge, aux sulfites ou aux anchois et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5639

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation