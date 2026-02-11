Mise en garde à la population - Présence non déclarée de blé et moutarde dans de la salade de chou et de la salade de macaroni emballées et vendues par l'entreprise Alimentation André Fortin inc. (Metro)

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Alimentation André Fortin inc. (Metro), située au 370, avenue Bégin, à Alma, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé ou à la moutarde ou celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent ou pourraient contenir de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Masibec salade de choux verte (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Salade macaroni (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergène Format Lot visé « Masibec salade chou verte » Moutarde (ce produit pourrait aussi contenir du blé et du lait) Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de moutarde « salade macaroni » Blé Moutarde Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de moutarde et de blé

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi qu'à l'établissement Metro, situé au 2892, avenue du Pont Nord, à Alma (Delisle). Ils étaient emballés dans contenant de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé ou à la moutarde ou celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5636

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected] , Québec.ca