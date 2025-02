LAVAL, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à visiter des entreprises lavalloises en compagnie d'Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Dans un premier temps, ils sont conviés à visiter Plastitel, une entreprise qui conçoit et fabrique des pièces de plastique thermoformé, en compagnie de la secrétaire parlementaire, et de Yannick Langlois, conseiller municipal de L'Orée-des-Bois et membre associé du comité exécutif.

Ensuite, les représentants des médias sont invités à visiter Aliments biologiques Frankie, connu sous le nom Frankie's Organic, une entreprise qui prépare, emballe et distribue des collations certifiées biologiques.

Madame Koutrakis profitera de l'occasion pour souligner des contributions financières de DEC à Plastitel, Laval économique et Frankie's Organic. Elle sera disponible pour répondre aux questions des médias.

L'annonce de ces contributions financières de DEC sera faite au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Date :

26 février 2025

Heure de la visite de Plastitel :

10 h

Heure de la visite de Frankie's Organic :

11 h

Endroit :

Laval

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent participer à ces visites de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h, le 26 février 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Les lieux où se tiendront les visites seront transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]