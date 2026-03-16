Invitation aux médias - La CSN dénonce un climat de travail toxique à l'hôpital général de Montréal

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le Syndicat des employés du Centre universitaire de santé McGill (SECUSM-CSN); la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), ainsi que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN) invitent les médias à un point de presse qui se déroulera lors d'un rassemblement festif devant l'Hôpital général de Montréal, près de l'entrée de l'urgence.

Le SECUSM-CSM et ses alliés souhaitent dénoncer l'instauration délibérée d'un climat de travail toxique au sein du département des services techniques de l'hôpital général de Montréal. Cette situation est un moyen détourné de confier la gestion et de l'entretien de l'ensemble des bâtiments et des équipements de l'établissement à des firmes privées, répondant ainsi aux demandes de compressions budgétaires, ainsi que de privatisation des services publics exigés par Santé Québec.

Le climat de travail toxique pousse les ouvriers spécialisés à s'absenter pour maladie ou à quitter le réseau, ce qui laisse la porte ouverte à la direction qui profite de ces départs pour confier leurs tâches à des firmes privées. Cette situation, malsaine pour les travailleurs et travailleuses, affectera négativement la qualité des services aux usagères et usagers. Bien que les coûts du privé puissent sembler moindres à court terme, le SECUSM-CSN dénonce en fait un accroissement des coûts pour les contribuables en plus d'une perte d'expertise locale.

Quoi : point de presse lors d'un rassemblement festif

Où: devant l'hôpital général de Montréal, près de l'entrée de l'urgence au 1650 Av. Cedar, Montréal (Québec), H3H 1V6.

Quand : 16 mars 2026 de 11h45 à 13h00 - Point de presse à 12h15, et, par la suite, des entrevues privées.

Prendrons la parole :

Shiaman Diawara, président du Syndicat des employés du Centre universitaire de santé McGill (SECUSM-CSN);

Carole Duperré, vice-présidente responsable du secteur public de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ;

Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

À propos

Le SECUSM-CSM compte environ 5100 membres et est appuyé dans cette revendication par le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN), qui rassemble plus de 110 000 travailleuses et travailleurs, par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) comptant plus de 140 000 membres dans toutes les régions du Québec.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Geneviève Lambert-Pilotte, conseillère syndicale à l'information: Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Cellulaire : 514 266-7855, [email protected]