Les services éducatifs sans but lucratif : un projet de société

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a tenu hier un webinaire spécial afin de lancer la troisième phase de la campagne visant à démystifier la plus-value des SESBL, tant en centre de la petite enfance (CPE) qu'en milieu familial régi et subventionné (RSGE). L'événement avait notamment comme objectif de faire connaître les bases nécessaires pour le plein développement du réseau des services éducatifs sans but lucratif (SESBL) et de sensibiliser les participant-es sur l'importance de leur contribution pour mener à terme ce projet de société.

La campagne, qui s'est déployée pour la première fois à l'hiver 2024, s'inscrit toujours aussi bien dans l'actualité. La semaine dernière, lors du dépôt du budget provincial, le gouvernement a fait l'annonce de la conversion de 5 000 places en services éducatifs non subventionnés en places subventionnées. Bien qu'il s'agisse d'un pas dans la bonne direction, il n'en demeure pas moins que cet engagement est largement insuffisant et qu'il ne donne toujours pas de chance égale à tous les enfants de 0 à 5 ans.

« Il est important de se rappeler que, malgré cette mesure, ce sont encore plus de 30 000 enfants qui n'auront toujours pas accès à une place en service éducatif sans but lucratif, souligne Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs parapublic et privé à la FSSS-CSN. En 2005, le gouvernement avait pourtant promis qu'il complèterait le réseau. Cela fait maintenant plus de 20 ans que les parents et les enfants attendent. Il y a urgence d'agir afin de répondre aux besoins de toutes les familles partout au Québec. »

La qualité éducative, un atout important à notre prospérité collective

Avec comme invitée Lise Lemay, professeure agrégée au Département de didactique de l'UQAM et directrice scientifique de l'équipe de recherche Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance, le webinaire a, entre autres, permis de vulgariser les revendications que la FSSS-CSN défend fièrement depuis le début de la campagne, tout en expliquant comment chaque citoyenne et chaque citoyen peut joindre sa voix individuelle afin de se porter collectivement à la défense du réseau.

Devant la centaine de participant-es rassemblé-es, madame Lemay a tenu à rappeler que, peu importe sa situation socioéconomique, chaque enfant devrait pouvoir bénéficier de services éducatifs aux fondations solides. Considérée comme un élément important pour notre prospérité collective, la qualité éducative actuellement offerte dans le réseau des SESBL devrait ni plus ni moins faire partie des droits fondamentaux des enfants de 0 à 5 ans, et en aucun cas être utilisée comme un argument de marchandisation.

« Ce qu'on veut comme projet de société, c'est un projet qui ne laisse aucun enfant derrière. Ce réseau-là, on le porte socialement, et il faudrait commencer à donner une voix à notre vision. » - Lise Lemay

À la rencontre des citoyen-nes

Des membres des syndicats des secteurs des CPE et des RSGE affiliés à la FSSS-CSN iront prochainement à la rencontre de la population aux quatre coins du Québec afin de faire le point sur le développement du réseau et de sensibiliser parents, élu-es et allié-es aux revendications de la fédération. Ces rencontres citoyennes seront également l'occasion pour celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l'importance de la qualité éducative à offrir aux enfants et les actions à entreprendre collectivement.

« Revendiquer une place pour tous les enfants en services éducatifs sans but lucratif, c'est l'affaire de toutes et de tous, rappelle Lucie Longchamp. Lors du webinaire, madame Lemay a aussi insisté sur l'importance de la voix citoyenne comme levier pour faire bouger les choses. Et c'est aussi le message que nous communiquerons lors de nos activités ces prochaines semaines. Je souhaite vivement que la population soit au rendez-vous et qu'elle nous appuie dans la réussite de ce projet de société. C'est un rendez-vous! »

La FSSS-CSN ira également à la rencontre de parents utilisateurs des SESBL afin d'en apprendre davantage sur les bénéfices constatés sur le développement de leur enfant, en plus de recueillir leur opinion sur le développement actuel du réseau. Les résumés de ces rencontres seront publiés ces prochaines semaines sur la page Facebook de la fédération et sur YouTube.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements : Éliane Bouchard-Genesse, conseillère à l'information, FSSS-CSN, 514-820-8156 | [email protected]