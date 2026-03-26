Négociation difficile - Vote et déclenchement de grève générale illimitée chez Lavo

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce 26 mars au matin, les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Lavo ltée-CSN ont adopté à 97 %, par voie de scrutin secret, un mandat de grève générale illimitée qui sera déclenché dès ce vendredi 27 mars 2026.

« Après plus de 65 rencontres de négociation et 10 jours complets de grève déjà exercés, nous en sommes rendus au troisième mandat de grève adopté par notre syndicat en moins de 12 mois. En janvier dernier, nous avons rejeté unanimement les dernières offres dites "finales" de l'employeur et nous sommes encore en train d'argumenter pour conclure une entente qui tienne compte de nos demandes légitimes. Lavo a reculé sur des propositions déjà déposées et tente maintenant de revenir sur des clauses sur lesquelles nous nous étions entendus. Pour nous, ça sent clairement la mauvaise foi. Mais que l'employeur se le tienne pour dit : nous sommes tenaces, déterminés et confiants », souligne le président du syndicat, Sébastien Sylver.

« Nous sommes habitués aux négociations difficiles qui frôlent la mauvaise foi et Lavo suit cette dynamique malsaine que nous connaissons très bien. L'entreprise fait partie des employeurs qui ne respectent pas leur monde et la haute direction pense qu'en laissant traîner les négociations, ils feront des gains sur le dos de leurs salarié-es. Or, nous répétons que si Lavo veut régler la présente négociation, elle n'aura pas le choix d'offrir de meilleures conditions de travail et de partager davantage de ses profits avec ceux et celles qui les génèrent », ajoute le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord.

« À l'approche des ménages printaniers, nous savons très bien que les produits de Lavo sont déjà en forte demande. La production est à son plus haut niveau et un arrêt de celle-ci ne serait bon pour personne. Le message du syndicat ne peut donc être plus clair : nous souhaitons que l'employeur se décide dès maintenant à négocier de bonne foi en tenant compte des demandes financières légitimes des travailleurs et des travailleuses », précise le président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, Kevin Gagnon.

« La CSN est fièrement et entièrement aux côtés des travailleurs et travailleuses de chez Lavo. Peu importe les turpitudes de l'employeur, notre organisation mettra tout son poids pour que ces hommes et ces femmes obtiennent leur dû », conclut la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

À propos

Le STTL-CSN compte environ 130 membres sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2024. La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) regroupe plus de 320 syndicats affiliés représentant environ 25 000 membres qui œuvrent dans le secteur industriel québécois. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble 110 000 membres dans 400 syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

Avis aux médias

Ce vendredi matin 27 mars, les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Lavo ltée-CSN déclenchent une grève générale illimitée.

Les médias sont invités sur leur ligne de piquetage dès 10 h.

Qui : Maxime Boudreau, porte-parole du syndicat

Dominic Tourigny, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN

Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN



Quoi : Déclenchement d'une grève générale illimitée



Quand : Vendredi 27 mars 2026 à 10 h



Où : 11900, boul. Saint-Jean-Baptiste, Montréal (Québec) H1C 2J3

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Martin Petit, 514 894-1326, [email protected]