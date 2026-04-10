Préhospitalier - L'application de la mise à jour des protocoles d'intervention clinique doit être reportée

QUÉBEC, le 10 avril 2026 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constate que la direction médicale nationale du secteur préhospitalier du MSSS maintient l'application des nouveaux protocoles d'intervention clinique des paramédics prévue pour aujourd'hui même si la formation n'a pu être complétée comme prévu.

Normalement, avant chaque mise à jour des protocoles, les paramédics suivent une formation en bonne et due forme à l'issue de laquelle on contrôle l'acquisition des nouvelles connaissances. Cette fois, de façon à contourner la grève, le gouvernement a choisi d'envoyer à tous les paramédics un épais document - détaillant les nombreux changements qu'ils doivent apporter à leur pratique - qu'ils doivent lire et assimiler sur un coin de table entre deux appels d'urgence qui sont en attente.

« Ce serait irresponsable d'exiger la mise en application de ces nouveaux protocoles aujourd'hui, tant pour les paramédics que pour l'ensemble de la population. On ne voit pas comment l'autoformation sans aucune balise des paramédics peut équivaloir aux formations normalement offertes - dont une portion pratique qui nous apparaît absolument essentielle », souligne le représentant du secteur préhospitalier de la FSSS-CSN, Jean Gagnon.

« Si la journée d'aujourd'hui nous avait permis de conclure une entente de principe, poursuit Jean Gagnon, nous aurions pu convenir de la reprise des formations en vue de l'application de ces nouveaux protocoles. Cependant, le gouvernement maintient la porte d'un règlement fermée à double tour. Dans les circonstances, nous appelons au report de cette mise à jour à la fin du présent conflit de travail. »

À propos

Les quelque 3300 paramédics membres de syndicats CSN assurent les services préhospitaliers d'urgence, partout au Québec, tant dans les grandes villes que dans les secteurs ruraux. Ces syndicats sont affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) qui compte 140 000 membres ce qui en fait la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux, dans les services préhospitaliers ainsi qu'en services de garde éducatifs à l'enfance.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]