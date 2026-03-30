La FSSS-CSN soutient les avancées pour éliminer l'iniquité entre les régimes d'assurances publiques et privées

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) donne son soutien à l'amendement adopté à la toute fin des travaux de la Commission de la santé et des services sociaux dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi 15 visant à mettre fin à des honoraires inéquitables actuellement facturés en pharmacie aux personnes assurées par un régime privé.

Encadrer les honoraires en pharmacie, c'est protéger le portefeuille des salarié-es.

L'absence d'encadrement des honoraires de pharmacie dans le régime privé a un impact direct sur le coût des assurances collectives assumé par les travailleuses et les travailleurs. Le nouvel amendement, faisant désormais partie du PL15, permettra au gouvernement de négocier les prix des honoraires chargés au privé, tel qu'il est déjà le cas pour le public.

« En adoptant cet amendement, c'est un message de la part des parlementaires que les assuré-es des régimes privés ne doivent plus être traités comme une source de revenus permettant de compenser ailleurs dans le système, notamment dans les poches des pharmaciens », affirme Nadine Lambert, Secrétaire générale et trésorière de la FSSS-CSN

Un pas important qui doit mener à des correctifs durables

Si l'amendement adopté représente une avancée en donnant le pouvoir au gouvernement de réglementer les prix, la FSSS-CSN souligne qu'il devra s'inscrire dans une volonté réelle de revoir les règles encadrant la tarification des services pharmaceutiques dans les régimes privés.

« Les parlementaires ont démontré qu'il était possible d'agir malgré les pressions. Il faut maintenant poursuivre sur cette voie et s'assurer que les correctifs apportés permettront réellement de protéger les travailleuses et les travailleurs contre des pratiques injustes et coûteuses », conclut Nadine Lambert, Secrétaire générale et trésorière de la FSSS-CSN

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Éliane Bouchard-Genesse, conseillère à l'information, FSSS-CSN, 514-820-8156, [email protected]