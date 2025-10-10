TERREBONNE, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La construction rapide et durable de logements est au cœur des priorités du gouvernement du Canada. Pour répondre à la pénurie actuelle, le gouvernement mise sur des investissements stratégiques afin d'appuyer des solutions manufacturières novatrices et durables, qui permettront d'accélérer la construction de logements abordables partout au pays.

Dans ce contexte, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, et de Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, annoncera des appuis de DEC à plus de 50 projets qui renforceront la chaîne d'approvisionnement en construction résidentielle au Québec.

L'annonce aura lieu chez une entreprise liée à l'industrie de la construction située à Terrebonne.

Date :

14 octobre 2025

Heure :

9 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h, le 14 octobre 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu de l'annonce sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]