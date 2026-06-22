Invitation aux médias - L'honorable Joël Lightbound annoncera un appui du gouvernement du Canada à plus de 50 entreprises du secteur bioalimentaire au Québec

SAINT-HYACINTHE, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Dans un contexte marqué par des pressions commerciales, des perturbations aux chaînes d'approvisionnement et une concurrence accrue, le gouvernement du Canada agit en soutenant les entreprises du secteur bioalimentaire qui jouent un rôle central dans l'économie et la souveraineté alimentaire du Canada.

C'est dans ce contexte que l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, annoncera un soutien financier de DEC à 52 entreprises et organismes du secteur bioalimentaire québécois.

Ces investissements s'inscrivent dans la vision portée par la Stratégie nationale de sécurité alimentaire lancée le 11 juin dernier.

Date :

25 juin 2026

Heure :

9 h

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 7 h 30, le 25 juin 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]