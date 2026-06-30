INVITATION AUX MÉDIAS - Journée de sensibilisation à la baignade sécuritaire à la plage urbaine de Verdun

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Verdun, en collaboration avec la Société de sauvetage du Québec, invite les médias à prendre part à une journée d'activités visant à sensibiliser la population à la baignade sécuritaire à la plage urbaine de Verdun et à la sécurité nautique sur le fleuve Saint-Laurent.

À cette occasion, la mairesse de l'arrondissement de Verdun, madame Céline-Audrey Beauregard et le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, monsieur Raynald Hawkins prendront la parole dans le hall de l'Espace Denis Savard à l'Auditorium de Verdun.

Les médias seront ensuite conviés à une visite guidée de la plage en compagnie de la mairesse de Verdun et de monsieur Patrick Léveillé, chef de la Division des sports, des loisirs et du développement social à l'Arrondissement. L'escouade nautique du SPVM sera également sur place pour répondre aux questions des médias.

Date et heure : Le jeudi 2 juillet 2026 à 13 h Lieu : Auditorium de Verdun

Espace Denis Savard

4110, boulevard LaSalle, rez-de-chaussée

Verdun, Montréal

Une confirmation de votre présence serait appréciée à : [email protected]

SOURCE Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal)

Renseignements : Jude Bergeron, Chargé de communication, Arrondissement de Verdun, courriel : [email protected], Cellulaire : 438 833-2016