« Se rafraîchir à la plage, oui. Défier le fleuve, non. »

Verdun lance une campagne rappelant à la population que la plage urbaine de Verdun est le seul endroit sécuritaire pour la baignade dans le fleuve

MONTRÉAL, le 3 juin 2026 /CNW/ - Au cours des dernières années, la plage urbaine de Verdun s'est imposée comme un lieu incontournable à Montréal pour se rafraîchir en ville et profiter des belles journées d'été, accueillant jusqu'à 3500 personnes par jour en période estivale. À l'approche du début de la saison 2026, l'arrondissement de Verdun lance une campagne de sensibilisation visant l'adoption de comportements responsables dans la zone de baignade surveillée de la Plage urbaine de Verdun et lors des activités nautiques ailleurs dans le fleuve Saint-Laurent.

Plage urbaine de Verdun (Groupe CNW/Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal))

Il est important de rappeler que l'accès au fleuve et à la plage, aussi agréable soit-il pendant l'été, est un privilège partagé. Adopter des comportements responsables et faire preuve de vigilance relèvent d'un engagement personnel et collectif. C'est pourquoi la campagne de sensibilisation met de l'avant des messages simples et essentiels, notamment :

Se baigner à la plage seulement :

Se baigner uniquement en saison, dans la zone de baignade surveillée délimitée par les bouées blanches et pendant les heures de surveillance ;

Ne pas consommer d'alcool.

Ailleurs dans le fleuve :

La baignade est fortement déconseillée en raison des dangers associés à cette activité dans un milieu naturel non contrôlé.

Lors d'activités nautiques sur le fleuve, il est essentiel de respecter toutes les règles de sécurité en vigueur et de faire preuve de prudence en tout temps. Le fleuve est un milieu naturel puissant et imprévisible, où même les personnes expérimentées peuvent se retrouver en danger.

Porter le gilet de sauvetage lors d'activités nautiques sur le fleuve.

Ces gestes simples permettent facilement de créer un environnement agréable et sécuritaire pour l'ensemble de la communauté.

« Le site de la Plage urbaine de Verdun est un lieu exceptionnel dont nous sommes très fiers. Nous souhaitons que la population en profite pleinement de façon sécuritaire. Nous lançons cette opération de sensibilisation afin de rappeler les consignes à respecter autant pour la baignade à la plage que pour la pratique d'activités nautiques dans le fleuve », souligne la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Céline-Audrey Beauregard.

Une campagne déployée sur plusieurs fronts

À la plage, Verdun souhaite inciter les gens à adopter un comportement responsable, voire transformer les citoyennes et citoyens en ambassadeurs des bons comportements. Ainsi, la campagne se déploiera tout au long de l'été à travers différents volets complémentaires combinant interventions sur le terrain et contenus numériques engageants, afin de mieux rejoindre la population, dont les jeunes adultes :

Bonification de l'affichage sur le terrain : amélioration en continu de la signalisation et diffusion de messages clairs à la plage et autour de la plage dans les secteurs à risque ;

amélioration en continu de la signalisation et diffusion de messages clairs à la plage et autour de la plage dans les secteurs à risque ; Médias sociaux : contenus numériques conçus par du talent local et diffusés tout le long de la saison afin de rappeler les bons comportements et démystifier les dangers du fleuve. Des vidéos vont parodier les tendances des réseaux sociaux pour y glisser un message d'intérêt public sans utiliser un ton moralisateur. Voici la première vidéo diffusée aujourd'hui.

contenus numériques conçus par du talent local et diffusés tout le long de la saison afin de rappeler les bons comportements et démystifier les dangers du fleuve. Des vidéos vont parodier les tendances des réseaux sociaux pour y glisser un message d'intérêt public sans utiliser un ton moralisateur. Voici la première vidéo diffusée aujourd'hui. Journée de sensibilisation à la plage : organisation d'une demi-journée d'activités grand public précédée par un tour guidé pour les médias. L'événement de sensibilisation inclura : un élément surprise visant à créer un effet de buzz, la présence de l'escouade nautique du SPVM ainsi que des démonstrations et activités en continu de la Brigade Splash de la Société de sauvetage du Québec.

Dates et heures d'ouverture de la plage

Si la météo et la qualité de l'eau le permettent, la plage urbaine de Verdun sera ouverte du 13 juin au 30 août 2026, tous les jours, de 10 h à 19 h. La saison sera ensuite prolongée les 5, 6 et 7 septembre lors de la fin de semaine de la fête du Travail. L'Arrondissement fait preuve d'une grande prudence quant à la qualité de l'eau afin d'assurer la santé et la sécurité des baigneurs et baigneuses. Le public doit composer le 514 280-0789 pour savoir si la baignade est autorisée ou non. Elle peut notamment être interdite lors d'orages violents ou de façon préventive pendant et après des épisodes de pluie. La population est invitée à planifier ses visites et à consulter les conditions de baignade avant de se déplacer

À propos de l'arrondissement de Verdun

Situé au cœur du Grand Sud-Ouest de Montréal, Verdun est un arrondissement profitant d'une situation géographique privilégiée avec ses 15 km de berges verdoyantes longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent. Comptant 76 017 résidentes et résidents répartis dans trois quartiers et sur deux rives, Verdun est reconnu pour son dynamisme communautaire, culturel et sportif.

SOURCE Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal)

Renseignements : Jude Bergeron, Chargé de communication, Arrondissement de Verdun, 438 833-2016