« S'informer à Verdun » - Une campagne misant sur la participation et l'engagement

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Verdun présente « S'informer à Verdun », une nouvelle campagne de communication portée par le slogan « Tout savoir pour bien vivre à Verdun » et réalisée en collaboration avec des talents artistiques locaux. Cette initiative rend plus accessible et visible l'ensemble des moyens simples et gratuits pour accéder à l'information locale afin que chaque citoyenne et citoyen reste informé(e) et en contact avec son quartier. Pour cela, l'arrondissement de Verdun a rassemblé les options disponibles sous un même toit, la page web : verdun.info/sinformer.

Tout savoir pour bien vivre à Verdun (Groupe CNW/Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal))

Cinq objectifs :

La campagne rappelle que bien s'informer, c'est aussi mieux profiter de tout ce que Verdun a à offrir. C'est pourquoi Verdun encourage un réflexe positif d'information pour tout savoir et vise à atteindre les objectifs suivants :

Faire connaître les différents moyens de communication disponibles.

Susciter de l'engagement en incitant la population à s'abonner, suivre, consulter et utiliser ces outils.

Démontrer que s'informer, c'est le premier pas pour participer à sa communauté locale.

Responsabiliser la population verdunoise.

Orienter la population vers la page verdun.info/sinformer.

Pour bien passer son message, Verdun mise sur le talent artistique local, l'authenticité et un brin d'humour qui décline la campagne sur différents sujets :

Tout savoir pour bien vivre avec les travaux.

Tout savoir pour être le maître de tes déchets.

Tout savoir pour te stationner en paix.

Un arrondissement connecté et accessible

En regroupant ses plateformes dans une campagne cohérente, Verdun souhaite renforcer le réflexe de consultation des gens et accroître la portée de ses messages dans ses canaux de communication :

Réseaux sociaux

Infolettres mensuelles

Avis et alertes de la Ville de Montréal

Sites web

Application 311

« Comme mairesse, je me suis engagée à ce qu'on communique mieux avec la population verdunoise. Aujourd'hui, avec le lancement de la campagne "S'informer à Verdun" nous posons un grand geste en ce sens. Qu'il s'agisse de l'horaire des collectes ou celui du stationnement, de l'évolution des chantiers ou de l'entretien des rues, de l'ouverture des piscines ou des jeux d'eau, des projets d'aménagement, ou encore, des avis importants, l'arrondissement de Verdun multiplie les moyens de joindre la population.

Et dans un contexte où les habitudes de communication évoluent rapidement, nous souhaitons renforcer notre lien avec la communauté avec une approche centrée sur l'humain qui favorise la cohésion et l'engagement collectif. »

- Céline-Audrey Beauregard, mairesse de l'arrondissement de Verdun

Une première collaboration tout en humour

Pour toucher davantage la population et sortir du lot, Verdun a fait appel à l'artiste verdunoise Andy St-Louis qui signe une vidéo originale de type parodie musicale. La vidéo est diffusée aujourd'hui, 16 mars, à midi. Cette approche permet de présenter des sujets municipaux parfois techniques avec humour et authenticité, sans prétention et de manière accrocheuse. Il s'agit de la toute première collaboration officielle d'Andy St-Louis avec la Ville de Montréal, une participation qui reflète son attachement sincère à Verdun et sa volonté de contribuer à la vie communautaire locale.

Étant citoyenne de Verdun, j'adore mon quartier et j'ai toujours voulu m'impliquer davantage, donc quand on m'a contactée, j'ai immédiatement accepté ! On vit déjà bien à Verdun, mais mieux les gens sont informés, mieux le quartier est tenu, et plus on gagne du temps pour faire les activités amusantes !

[Pour m'informer] normalement, je vais sur les groupes Facebook et sur Instagram, mais maintenant j'ai la bonne adresse pour toutes les infos, haha !

Ça a été un bon défi de trouver des chansons qui pourraient fitter avec des sujets plus sérieux, comme « le recyclage » ou « la carte d'accès loisirs », mais c'est excellent pour stimuler la créativité.

-- Andy St-Louis

Une campagne au service de la vie de quartier

L'arrondissement de Verdun s'assure de transmettre l'information juste au bon moment, par le bon canal. Selon la situation, les moyens de communication utilisés par l'Arrondissement peuvent varier. C'est pourquoi la campagne « S'informer à Verdun » rappelle qu'une information claire et accessible contribue à :

Renforcer le lien avec la communauté.

Soutenir la participation à la vie locale.

Favoriser la transparence municipale.

Accompagner les citoyens et citoyennes dans leur quotidien.

« Nous souhaitons que chaque Verdunoise et Verdunois sache où trouver l'information dont il ou elle a besoin, au moment où c'est nécessaire et selon leurs habitudes. Les outils sont nombreux, gratuits et pensés pour refléter les habitudes modernes de consultation », soutient la cheffe de division -- Relations avec les citoyens et des communications, Isabelle Beaulac.

La toute première Politique de communication à Verdun

Adoptée en 2025, la Politique de communication de l'arrondissement de Verdun est la première politique de communication à Verdun et en arrondissement à la Ville de Montréal. Cette politique est un outil structurant conçu pour guider toutes les personnes qui interagissent au quotidien avec la population en ligne, en personne, par téléphone ou lors d'activités publiques, qu'il s'agisse des membres du personnel, des élu(e)s ou des partenaires.

À propos de l'arrondissement de Verdun

Situé au cœur du Grand Sud-Ouest de Montréal, Verdun est un arrondissement profitant d'une situation géographique privilégiée avec ses 15 km de berges verdoyantes longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent. Comptant 76 017 résidentes et résidents répartis dans trois quartiers et sur deux rives, Verdun est reconnu pour son dynamisme communautaire, culturel et sportif, ainsi que pour son engagement envers une information municipale accessible, inclusive et adaptée aux besoins de sa population.

SOURCE Arrondissement de Verdun (Ville de Montréal)

Source : Service des communications - Arrondissement de Verdun, [email protected]; Renseignements : Jude Bergeron, Chargé de communication, Arrondissement de Verdun, [email protected]