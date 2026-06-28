Avis aux médias - L'administration Martinez Ferrada annonce un investissement supplémentaire pour prévenir la perte de logement

MONTRÉAL, le 28 juin 2026 /CNW/ - À l'approche du 1er juillet, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Langevin, invitent les médias à une conférence de presse portant sur un investissement supplémentaire pour prévenir la perte de logement. Ils seront accompagnés de Jaëlle Begarin, présidente-directrice générale de la Maison du père.

Date : Lundi 29 juin 2026

Heure : 10 h 30

Le lieu où se tiendra l'annonce sera transmis aux personnes ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Ville de Montréal, 438 221-5117 ; Source : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]