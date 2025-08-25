INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DES TRAVAUX D'UN PROJET DE LOGEMENTS ABORDABLES À FORESTVILLE

FORESTVILLE, QC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, et la Ville de Forestville invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration des travaux d'un projet de logements abordables à Forestville. L'activité se déroulera le 26 août en présence de la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 26 août à 11h.

DATE : mardi 26 août 2025 HEURE : 14 h ENDROIT : Forestville L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]