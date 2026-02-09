/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce concernant la construction de logements abordables à Waterloo/

WATERLOO, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, Desjardins et la Ville de Waterloo invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant la construction de logements abordables à Waterloo.

L'activité aura lieu en présence de Mme Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de M. Pascal Russell, maire de Waterloo, de M. Yannick Laviolette, directeur général et chef Logement abordable Desjardins, et de Mme Louise Côté, présidente du conseil d'administration d'Un Toit pour Tous à Waterloo.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 9 février, 14 h.

DATE : Lundi 9 février HEURE : 15 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

