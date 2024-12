Invitation aux médias - Inauguration des terrains de bocce au centre récréatif de Rivière-des-Prairies

MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est heureux de vous inviter à un court événement protocolaire qui soulignera la réouverture officielle des terrains de bocce au centre récréatif de Rivière-des-Prairies à la suite d'importants travaux en présence de la mairesse d'arrondissement, Mme Caroline Bourgeois, de M. Guerino Ricci, président du Club de bocce de Rivière-des-Prairies, des membres du conseil d'arrondissement, d'amatrices et amateurs de bocce ainsi que de partenaires ayant permis la réalisation du projet

Date : Vendredi 13 décembre 2024 Heure : 13 h 30 Lieu : Terrains de bocce du centre récréatif situé au 7650, boulevard Maurice-

Duplessis

Le centre récréatif de Rivière-des-Prairies est hautement fréquenté par une clientèle aînée. Des organismes tels que le Fiamme D'Oro, la AIAPA, l'Abruzzes et le Club de bocce de Rivière-des-Prairies organisent hebdomadairement une série d'activités de loisirs communautaires, sportives et culturelles à leur intention. Ces occasions favorisent le vieillissement actif en encourageant les personnes aînées à s'impliquer davantage dans leur communauté, à sociabiliser et à briser l'isolement. Le Club de bocce de Rivière-des-Prairies a par ailleurs accueilli plusieurs championnats provinciaux, nationaux et même internationaux sur les terrains du centre récréatif.

