INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À SAGUENAY

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Saguenay invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de logements sociaux et abordables à Saguenay. L'activité se déroulera le 23 mars en présence du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du maire de Saguenay, M. Luc Boivin, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 23 mars, 11 h.

DATE : 23 mars 2026 HEURE : 13 h ENDROIT : Saguenay L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, 367 867-7770, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]