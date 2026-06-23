Inauguration de l'immeuble Habiter chez soi : 134 logements abordables de plus à Gatineau

GATINEAU, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, de concert avec la Ville de Gatineau, le Fonds de solidarité FTQ et Logir Outaouais, sont fiers d'inaugurer Habiter chez soi, un immeuble de 134 logements abordables de 1, 2 ou 3 chambres pour le bénéfice des ménages à revenus faibles ou modestes. Le projet a été porté par l'organisme Logir Outaouais et a été réalisé dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec.

L'Office d'habitation de l'Outaouais, lequel assure la gestion de l'immeuble, accueille les locataires depuis le 1er mars. Ces derniers ont accès à des installations de qualité et à un emplacement stratégique à proximité des commodités de la vie quotidienne.

Le montage financier de 50,6 M$ regroupe des investissements publics concertés qui découlent de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. Les gouvernements du Québec et du Canada ont injecté, à part égale, plus de 19 M$ dans le projet. La Ville de Gatineau investit 7,7 M$, une somme qui inclue une contribution directe à la construction de 3,75 M$ du Fonds de logement social et 4,02 M$ des fonds réservés pour le logement abordable. De plus, le Fonds de solidarité FTQ a consenti un prêt en capital patient de 3,6 M$. Un prêt hypothécaire complète le montage financier.

L'activité a eu lieu en présence de M. Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de l'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, de Mme Isabelle N. Miron, conseillère municipale et mairesse suppléante de Gatineau, de M. Arnaud Duchêne, directeur aux investissements immobiliers et logement social ou abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ et de M. Jean Pigeon, président de Logir Outaouais.

Citations :

« L'inauguration que nous soulignons aujourd'hui me rend particulièrement fière. Elle démontre qu'en unissant nos forces nous sommes capables de livrer des projets de qualité qui répondent aux besoins. Cet immeuble porte bien son nom : Habiter chez soi. Ce sont 134 ménages à revenu faible ou modeste qui peuvent désormais habiter chez eux, un milieu de vie de qualité, sécuritaire et abordable. C'est une réalisation dont nous pouvons être collectivement très fiers. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Aujourd'hui, nous inaugurons 134 nouveaux logements abordables qui offriront à des familles un lieu stable et sécuritaire pour envisager l'avenir avec confiance. Le projet Habiter chez soi démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements et les partenaires communautaires unissent leurs efforts pour répondre aux défis auxquels font face de nombreuses familles à Gatineau. Grâce à cette réalisation, des familles de Gatineau auront accès à un milieu de vie accueillant et adapté à leur réalité. »

L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le logement, c'est une priorité pour notre gouvernement et pour moi comme député de Chapleau. Des projets comme celui de Logir Outaouais démontrent qu'en travaillant ensemble, on peut livrer rapidement des logements de qualité et qui répondent aux besoins réels des ménages gatinois. Nous allons continuer d'appuyer des initiatives qui permettent à plus de citoyens de se loger dignement, dans leur communauté. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau

« Même les plus grands enjeux nationaux comme la crise de l'abordabilité du logement passent par des solutions locales, et ce projet en est un autre exemple. Les gouvernements du Canada et du Québec collaborent pour mettre en place des programmes de subvention, dans ce cas-ci avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Et grâce à l'expertise des partenaires sur le terrain, ces efforts mènent à la concrétisation d'un milieu vie qui fait une différence énorme dans le quotidien de 134 ménages. Je suis fière que la Ville de Gatineau ait participé à ce projet collectif. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Se loger dignement, à prix abordable, devrait être une réalité pour tous. Avec Habiter chez soi, nous démontrons qu'en misant sur des partenariats solides et des montages financiers innovants, il est possible d'accélérer la livraison de logements qui répondent aux besoins réels des ménages de l'Outaouais. Je tiens à saluer le travail de l'équipe de Logir Outaouais, qui a mené à bien ce projet. »

Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Le projet Habiter chez soi marque une avancée concrète pour l'accès au logement dans la région, avec 134 nouveaux logements, dont 99 sont subventionnés et destinés à des ménages à faible revenu. Cette réalisation répond à des besoins bien réels sur le terrain et contribue à offrir des options durables et abordables à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Nous saluons l'engagement des partenaires et des instances publiques qui ont permis de concrétiser ce projet structurant pour l'Outaouais. »

Jean Pigeon, président de Logir Outaouais

Faits saillants :

La construction a été confiée à Boless inc. , un entrepreneur général de l'Outaouais.

, un entrepreneur général de l'Outaouais. Les plans d'architecture ont été réalisés par la firme PLURIEL , dans le but de créer un environnement résidentiel moderne, fonctionnel et inclusif, tout en s'intégrant harmonieusement dans le tissu urbain existant du boulevard Saint-René Est.

, dans le but de créer un environnement résidentiel moderne, fonctionnel et inclusif, tout en s'intégrant harmonieusement dans le tissu urbain existant du boulevard Saint-René Est. 99 ménages de ces 134 logements pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). S'ils y sont admissibles, les locataires pourraient ainsi limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau.

Le milieu de vie Habiter chez soi dispose de 92 cases de stationnement, 2 ascenseurs et répond aux critères d'accessibilité universelle.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

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À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets à usage multiple qui intègrent plusieurs composantes qu'elles soient résidentielles, commerciales ou de bureaux ainsi que des projets industriels ou institutionnels. Il privilégie une approche de développement durable. Au 31 décembre 2025, il comptait 32 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,7 milliards $ dont près de 5000 unités résidentielles étaient en construction et 78 actifs en exploitation totalisant 6 445 unités résidentielles locatives. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected] Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, [email protected]