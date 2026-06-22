À L'APPROCHE DU 1ER JUILLET - UN RÉSEAU MOBILISÉ ET DAVANTAGE D'UNITÉS DE SUPPLÉMENT AU LOYER POUR SOUTENIR LES MÉNAGES

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - À quelques jours du 1er juillet, les ménages qui sont toujours à la recherche d'un logement sont invités à communiquer rapidement avec l'un des quelque 40 services d'aide à la recherche de logement (SARL) afin d'obtenir du soutien dans leurs démarches.

Depuis le début de l'année, 8 896 demandes ont été reçues par les SARL, dont plus des deux tiers (6 145) sont maintenant résolues.

Des heures de service étendues

La Société d'habitation du Québec (SHQ) et ses partenaires poursuivent leur mobilisation afin de soutenir les ménages en situation de vulnérabilité. Notons que les SARL seront en activité 7 jours sur 7 jusqu'au 5 juillet, excluant le 24 juin. Il est possible de trouver les coordonnées du SARL de sa région en consultant Québec.ca/RechercheLogement ou en téléphonant au 1 800 463-4315 et en choisissant deux fois l'option 1.

De plus, pendant la même période, tous les offices d'habitation offriront des services d'urgence pour répondre aux locataires dans le besoin.

Aide au paiement du loyer

Par ailleurs, rappelons que le gouvernement a confirmé dans son dernier budget un investissement de 21,4 M$ sur 3 ans pour 1 000 unités de supplément au loyer pour prévenir les situations où des personnes se retrouvent sans logement, notamment à l'approche du 1er juillet.

Une campagne d'information en cours

Une campagne d'information se poursuit pour rappeler aux ménages à la recherche d'un logement que de l'aide est disponible. Diffusée jusqu'au 5 juillet 2026, elle les invite à consulter Québec.ca/RechercheLogement pour y trouver les coordonnées des SARL ainsi que toute l'information concernant les logements subventionnés ou l'aide financière disponible pour le paiement du loyer.

Citations :

« Les prochains jours demeurent cruciaux pour les ménages qui cherchent toujours un logement. Personne ne devrait avoir à traverser cette situation seul. De l'aide est disponible partout au Québec et j'invite les ménages concernés à faire appel aux services en place pour les accompagner dans leurs démarches. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Alors que le 1er juillet approche, nous savons que plusieurs ménages cherchent encore une solution durable pour se loger. À Longueuil, l'office d'habitation et nos partenaires sont à pied d'œuvre pour offrir un accompagnement personnalisé. Personne ne devrait faire face à cette réalité dans l'isolement. J'invite les ménages concernés à utiliser les services disponibles afin d'obtenir l'aide nécessaire pour franchir cette étape. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin

« Le 1er juillet approche à grands pas et nous savons que plusieurs familles cherchent encore un logement. L'annonce de ces 1 000 nouvelles unités de supplément au loyer est une bonne nouvelle pour prévenir les situations les plus à risque, surtout quand on connaît l'ampleur des besoins. À Longueuil, l'office d'habitation et l'ensemble de nos partenaires sont mobilisés pour accompagner les ménages dans leurs démarches. J'invite d'ailleurs les personnes qui traversent une période d'incertitude à faire appel sans tarder aux ressources disponibles. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Depuis le début de l'année, les services d'aide à la recherche de logement ont soutenu près de 8 900 ménages. Ce travail est rendu possible grâce à la mobilisation des offices d'habitation, des municipalités, des organismes communautaires et de nombreux partenaires qui accompagnent les ménages partout au Québec. »

Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Notre SARL est pleinement opérationnel pour accompagner les citoyens, et ce, en étroite collaboration avec nos précieux partenaires. Encore cette année, nous poursuivons nos efforts afin de mettre en place des solutions durables pour les ménages, notamment par l'accès à une aide financière et à des unités de supplément au loyer d'urgence, dans le cadre de diverses initiatives de soutien. »

Catherine Carré, directrice générale de l'Office d'habitation de Longueuil

Faits saillants :

Les ménages qui ont besoin d'un logement doivent communiquer en priorité avec le SARL de leur localité. Les SARL sont gratuits et ouverts à toutes et tous, peu importe le revenu.

Lorsqu'il n'y a aucun SARL dans leur municipalité et qu'ils sont à risque de se retrouver sans logement, les ménages peuvent contacter leur office d'habitation.

En situation d'urgence, les ménages à risque de se retrouver sans logement sont invités à remplir un formulaire pour recevoir l'aide appropriée.

La SHQ finance les offices d'habitation qui offrent un SARL.

Liens connexes :

Pour plus d'informations, visitez Québec.ca/RechercheLogement ou sa version anglaise, Québec.ca/HousingSearch.

Pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, communiquez avec le Service d'aide à la recherche de logement de votre office d'habitation.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]