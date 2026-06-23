/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE LOGEMENTS ABORDABLES À GATINEAU/

GATINEAU, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Gatineau invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de logements abordables à Gatineau. L'activité se déroulera le 23 juin en présence de M. Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, de Mme Isabelle N. Miron, conseillère municipale et mairesse suppléante de Gatineau, de M. Arnaud Duchêne, directeur aux investissements immobiliers et logement social ou abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ et de M. Jean Pigeon, président de Logir Outaouais.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 23 juin, 9 h.

DATE : 23 juin 2026 HEURE : 10 h ENDROIT : Gatineau L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]