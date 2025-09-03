INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE 20 LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À VALLÉE-JONCTION

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Municipalité de Vallée-Jonction invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration de 20 logements sociaux et abordables à Vallée-Jonction. L'activité se déroulera le 4 septembre en présence du député de Beauce-Nord et président de la Commission de la santé et des services sociaux, M. Luc Provençal, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Mme Caroline Desrochers, de la mairesse de Vallée-Jonction, Mme Patricia Drouin, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 4 septembre, 9 h.

DATE : 4 septembre 2025 HEURE : 10 h 30 ENDROIT : Vallée-Jonction L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]