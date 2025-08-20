INVITATION AUX MÉDIAS : Inauguration d'un projet de logements abordables à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Rivière-du-Loup invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un nouveau projet d'habitation à Rivière-du-Loup. L'activité se déroulera le 21 août en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, du maire de Rivière-du-Loup, M. Mario Bastille et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 21 août.

DATE : jeudi 21 août 2025 HEURE : 10 h ENDROIT : Rivière-du-Loup L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]