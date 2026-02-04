LE QUÉBEC AUTORISE LA COLOCATION DANS TOUS LES LOGEMENTS À LOYER MODIQUE

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'entrée en vigueur, le 19 février prochain, du Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique, publié aujourd'hui dans la Gazette officielle du Québec. Les ajustements apportés visent à optimiser l'occupation des logements à loyer modique et à améliorer leur accessibilité, dans un contexte de forte pression sur le parc de logements sociaux.

La colocation ouverte à tous

À partir du 19 février, la colocation sera permise dans l'ensemble des logements à loyer modique, y compris ceux destinés aux familles. Par exemple, deux amis pourraient désormais déposer une demande commune pour vivre en colocation, comme le ferait un couple.

Jusqu'à présent, la colocation était limitée à des situations particulières, comme lors de la présence d'un proche aidant ou dans certains logements destinés à des clientèles spécifiques. Il sera désormais possible de loger davantage de personnes, tout en réduisant le nombre de logements sous-occupés ou vacants.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) diffusera prochainement des modalités administratives visant à soutenir les organismes dans cette nouvelle application de la colocation.

Citation :

« Lutter contre la crise du logement nécessite d'agir sur plusieurs fronts à la fois. Dans le cas présent, les modifications que nous apportons au Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique permettront une meilleure adéquation entre la composition des ménages et la typologie des logements disponibles. En élargissant le concept de la colocation à l'ensemble des logements à loyer modique, nous posons un geste attendu qui améliorera la qualité de vie de plusieurs ménages et optimisera la gestion du parc immobilier. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique encadre l'attribution de logements financés par les programmes suivants : le Programme de logement sans but lucratif, volets Public et Privé ; le Programme de supplément au loyer Québec ; le Programme de supplément au loyer, issu d'ententes Canada-Québec sur l'habitation sociale.

encadre l'attribution de logements financés par les programmes suivants : Ces programmes soutiennent actuellement plus de 114 340 ménages à faible revenu, leur permettant de bénéficier d'un logement dont le loyer correspond à 25 % de leur revenu (plus certaines charges).

Le Règlement modifiant le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique prévoit entre autres : Le remplacement de la notion de victime de violence conjugale par celle de victime de violence familiale, y compris conjugale ; La possibilité pour les demandeurs de logements à loyer modique d'utiliser une attestation produite par un centre d'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles pour démontrer une situation de violence familiale, y compris conjugale ; L'allongement à 30 jours du délai pour déposer une demande prioritaire à la suite d'un sinistre ou lorsqu'un logement est déclaré impropre à l'habitation par une municipalité.

prévoit entre autres :

