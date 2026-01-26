CAMPAGNE D'INFORMATION - RECHERCHE DE LOGEMENT POUR LE 1er JUILLET : PAS DE TEMPS À PERDRE!

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ -La Société d'habitation du Québec (SHQ) lance aujourd'hui sa campagne annuelle d'information rappelant aux locataires qui prévoient déménager dans les prochains mois de commencer leur recherche de logement dès maintenant. La SHQ les invite également à ne pas résilier leur bail actuel avant d'avoir trouvé un nouveau logement, à recourir aux services d'aide à la recherche de logement (SARL) pour de l'aide et à s'informer de leurs droits.

Déployée en pleine période de renouvellement des baux, cette campagne s'inscrit dans une série d'actions mises en œuvre par la SHQ et ses partenaires pour aider des milliers de ménages québécois à trouver un logement répondant à leurs besoins à l'approche du 1er juillet. Elle se déroule dans un contexte où, malgré une amélioration du taux d'inoccupation moyen, qui s'établit maintenant à 2,7 % au Québec, les logements abordables demeurent rares à plusieurs endroits, d'où l'importance de commencer sa recherche le plus tôt possible.

Une campagne pour soutenir les locataires dans leurs démarches

La SHQ met à la disposition des locataires des informations et des ressources en ligne pour les accompagner dans leurs démarches de recherche de logement, notamment une liste de tous les SARL. Actuellement, une quarantaine de SARL dans tout le Québec sont en action pour accompagner les locataires selon leurs besoins spécifiques.

Au cours des prochaines semaines, des publicités à la radio, sur les médias sociaux et sur le Web inviteront donc les locataires à consulter Québec.ca/RechercheLogement pour obtenir toute l'information concernant la recherche de logement, les logements subventionnés ou l'aide financière disponible pour le paiement du loyer.

Faits saillants :

Les SARL visent à informer, orienter et accompagner tout ménage habitant dans la municipalité servie dans sa recherche d'un logement locatif. La SHQ finance les offices d'habitation qui offrent un SARL.





Au Québec, le ou la propriétaire qui souhaite modifier un bail d'une durée de 12 mois ou plus doit envoyer un avis écrit au ou à la locataire de 3 à 6 mois avant la fin du bail. Par exemple, pour un bail se terminant le 30 juin, l'avis doit être envoyé entre le 1 er janvier et le 31 mars.





janvier et le 31 mars. Le ou la locataire dispose d'un mois pour répondre à cet avis. La personne peut soit accepter les modifications proposées, soit les refuser sans quitter son logement, soit annoncer qu'elle quittera le logement à la fin du bail. Si aucune réponse n'est donnée dans le délai prévu, le bail est automatiquement reconduit selon les nouvelles conditions.





Pour connaître la hausse de loyer acceptable pour la prochaine année, les locataires peuvent consulter les tableaux relatifs aux pourcentages applicables pour le calcul d'ajustement des loyers en 2026.

Liens connexes :

Pour plus d'informations, visitez www.Québec.ca/RechercheLogement.





Pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, communiquez avec le Service d'aide à la recherche de logement de votre office d'habitation.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

