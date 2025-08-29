INVITATION AUX MÉDIAS : IMPORTANTE ANNONCE EN HABITATION À ROBERVAL

ROBERVAL, QC, le 29 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Roberval invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'inauguration d'un nouveau projet d'habitation à Roberval. L'activité se déroulera le 2 septembre en présence du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 2 septembre 9 h.

DATE : mardi 2 septembre 2025 HEURE : 10 h 30 ENDROIT : Roberval L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]