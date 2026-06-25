/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Marianne Dandurand et Élisabeth Brière souligneront l'appui du gouvernement du Canada à deux entreprises de Sherbrooke pour soutenir la capacité industrielle du Québec dans le secteur bioalimentaire/English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
25 juin, 2026, 06:30 ET
SHERBROOKE, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
Les médias sont invités à une activité de presse portant sur des investissements du gouvernement du Canada visant à soutenir la capacité industrielle et l'innovation du secteur bioalimentaire, qui jouent un rôle central dans l'économie et la souveraineté alimentaire canadienne.
À cette occasion, Marianne Dandurand, députée de Compton-Stanstead, et Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, mettront en lumière des appuis financiers de DEC accordés à deux entreprises sherbrookoises.
Date :
25 juin 2026
Heure :
14 h 30
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette activité de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 12 h 30, le 25 juin 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.
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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
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