Invitation aux médias - États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à assister aux États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales.

Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, prendra la parole en ouverture de l'événement, et les représentants des médias sont invités à y assister toute la journée.

Les journalistes, photographes et caméramans souhaitant participer aux États généraux doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 8 h, le 16 juin.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mardi 16 juin 2026 Heures : Accueil : de 8 h à 8 h 30 Événement : de 8 h 30 à 17 h Lieu : Québec L'adresse précise et l'horaire de la journée vous seront transmis par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Source : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]