SHERBROOKE, QC, le 27 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à visiter les installations de Produits American Biltrite (Canada) ltée en compagnie d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Établie depuis 110 ans à Sherbrooke, Produits American Biltrite (Canada) ltée est une entreprise qui se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'une vaste gamme de revêtements de sol commerciaux et de produits en caoutchouc haute performance.

Madame Brière profitera de l'occasion pour souligner, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution financière de DEC à l'entreprise. Elle sera aussi disponible pour répondre aux questions des médias.

Date :

28 août 2024

Heure de la visite :

13 h 30

Endroit :

Sherbrooke

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette visite de confirmer leur présence, en écrivant à l'adresse courriel suivante avant midi (12 h), le 28 août 2024 : [email protected]. Le lieu précis de la visite leur sera alors transmis. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]