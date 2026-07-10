INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

BÉCANCOUR, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

Date : Le 13 juillet 2026

Heure : 13 h 30

Endroit : Bécancour

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 450 858-3987, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]