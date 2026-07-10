/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant des infrastructures portuaires/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
10 juil, 2026, 07:00 ET
MATANE, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, et l'adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Bas-Saint-Laurent et député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la modernisation du port de Matane.
Cet événement aura lieu :
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DATE :
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Le 10 juillet 2026
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HEURE :
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9 h
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LIEU :
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Matane
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* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.
Accréditation obligatoire
Pour participer à l'activité de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected].
SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 581 745-5399, [email protected]
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