Une nouvelle étape est franchie dans la modernisation du port de Matane

MATANE, QC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec franchit une étape déterminante vers la modernisation du port de Matane en autorisant la poursuite de la planification de ce projet structurant pour l'Est du Québec. Cette décision permettra au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'avancer dans la préparation du projet, notamment avec l'amorce de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement au cours des prochaines semaines.

Le ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, et l'adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Bas-Saint-Laurent et député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, se réjouissent de cette avancée importante visant une infrastructure essentielle à la chaîne logistique du Québec maritime. Ce projet figure parmi les priorités soulevées par les intervenants du Bas-Saint-Laurent et portées au gouvernement dans le cadre des travaux du Conseil des régions, qui cherche à accélérer les projets structurants répondant aux réalités du terrain.

Le projet vise à assurer la pérennité, la sécurité et la compétitivité du port de Matane grâce à la modernisation de ses installations, tout en y augmentant la capacité de transbordement et d'entreposage. La solution privilégiée prévoit la construction d'un nouveau poste à quai, la reconstruction du quai existant, le réaménagement des aires d'entreposage ainsi que le rehaussement du brise-lames afin de répondre aux besoins actuels et futurs.

Une réalisation en deux phases pour maintenir les activités portuaires

Compte tenu du caractère stratégique du port, les travaux se dérouleront en deux phases afin d'assurer la continuité des opérations en tout temps. La première phase consiste à construire un nouveau poste à quai qui permettra de maintenir les activités portuaires durant les travaux. Une fois ce quai mis en service, les opérations y seront transférées afin de démolir et de reconstruire entièrement le quai existant, lors de la deuxième phase.

L'autorisation accordée par le Conseil des ministres confirme l'engagement du gouvernement à faire progresser le projet et permet maintenant au Ministère d'en poursuivre la planification détaillée. Cette étape, au coût de 21,6 M$, comprendra notamment la réalisation des études environnementales, l'élaboration des plans et devis préliminaires ainsi que la préparation du dossier d'affaires. Ces éléments sont d'ailleurs essentiels à l'établissement du montage financier, de l'échéancier et de la stratégie de réalisation.

Parallèlement, les démarches requises pour l'obtention des différentes autorisations gouvernementales seront entreprises, notamment en vertu de la réglementation fédérale relative aux eaux navigables, à l'habitat du poisson et à la protection des espèces en péril.

Un levier économique majeur pour le Québec maritime

Véritable carrefour du transport intermodal en raison, notamment, de sa connexion avec le réseau ferroviaire, le port donne accès aux marchés internationaux et relie les régions du Québec. Il s'agit d'un acteur de premier plan dans le développement socioéconomique local et régional. Bon nombre d'entreprises de différents secteurs, dont les pâtes et papiers, les équipements lourds d'éoliennes et les habitations préfabriquées, utilisent les services de cette zone industrialo-portuaire.

Citations

« Je suis heureux de cette nouvelle étape parce que le port de Matane est à la fois une infrastructure indispensable au transport des marchandises et un rouage essentiel de l'économie de la région. Les installations actuelles sont en fin de vie utile et imposent des restrictions de charges qui limitent les opérations. Le remplacement du quai, entre autres, est devenu un impératif. Le gouvernement devait agir et c'est ce que nous faisons. Nous sommes résolument engagés à concrétiser ce projet majeur, tout comme le souhaite la communauté concernée. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Le port de Matane est un puissant moteur économique pour le Bas-Saint-Laurent et l'ensemble du Québec maritime. Depuis la création du Conseil des régions, nous travaillons à faire avancer de tels dossiers stratégiques en rapprochant les décisions gouvernementales des réalités du terrain. La nouvelle étape entamée aujourd'hui montre que cette collaboration porte déjà ses fruits pour le bien de nos régions et qu'elle aura des retombées considérables pour plusieurs travailleurs, entreprises et chaînes d'approvisionnement. »

Mathieu Rivest, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour le Bas-Saint-Laurent et député de la Côte-du-Sud

« Je suis très heureux de la collaboration du ministre Bernard Drainville, qui nous a accueillis à deux reprises afin de faire progresser ce dossier, ainsi que de la mobilisation exemplaire des acteurs du milieu. Cette annonce est le fruit d'un travail collectif au bénéfice de toute la région. »

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

« Grâce à l'écoute du gouvernement du Québec et au leadership du ministre Drainville, Matane voit aujourd'hui avancer un projet qu'elle porte avec fierté et conviction, celui de son port de mer, qui fait partie de notre histoire maritime, de notre identité et de notre avenir. Cet investissement va contribuer à assurer la pérennité du port, à soutenir de nombreux emplois de qualité, à renouveler les perspectives économiques pour nos entreprises et à offrir de nouvelles possibilités de développement à toute La Matanie et à tout le Québec. »

Eddy Métivier, maire de Matane

Faits saillants :

Le port de Matane est la propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui a mandaté la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG) pour sa gestion.

Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique et il est inscrit en planification au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026‑2036.

En amont de cette annonce, une quarantaine d'activités de consultation ont déjà été menées par la SPBSG auprès de citoyens, d'usagers, d'entreprises, de groupes environnementaux et des Premières Nations.

Liens connexes :

Infrastructures portuaires

Port de Matane - Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Tél. : 581 745-5399, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]