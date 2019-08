Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada pour faire découvrir les Cantons-de-l'Est

ORFORD, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, annoncera une aide financière à l'Association touristique des Cantons-de-l'Est pour développer l'offre touristique de la région et améliorer son attractivité.

Elle sera accompagnée de l'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi, et de Pierre Breton, député de Shefford.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Date de la conférence de presse :

Mardi 20 août 2019

Heure :

15 h

Lieu :

Espace 4 saisons

4940, chemin du Parc

Orford (Québec)

J1X 7N9



