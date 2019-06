Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada au Festival de la Chanson de Tadoussac

TADOUSSAC, QC, le 25 juin 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Dans le cadre d'une tournée sur la Côte-Nord, Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, participera au cocktail d'ouverture du Festival de la Chanson de Tadoussac et profitera de l'occasion pour annoncer un appui financier à cet événement musical de renommée internationale.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Date du cocktail d'ouverture :

Jeudi 27 juin 2019

Heure :

18 h

Lieu :

Hôtel Tadoussac

Hall d'entrée

165, rue Bord de l'Eau

Tadoussac (Québec)

G0T 2A0

