Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à trois entreprises et à un organisme de Drummondville

DRUMMONDVILLE, QC, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le député de Saint-Maurice-Champlain et ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, annoncera un appui financier aux entreprises Soucy Plastiques, Scott Bader et Chrome Drummond, ainsi qu'au Centre d'aide aux entreprises (CAE) Drummond.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Date de la conférence de presse :

Vendredi, 9 août 2019

Heure :

10 h

Lieu :

Scott Bader

Bureau 310

2400, rue Canadien

Drummondville (Québec)

J2C 7W3

