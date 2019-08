Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à deux organismes et à une entreprise de la Gaspésie

BONAVENTURE, QC, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, annoncera un appui financier au club de motoneigistes Les Bons Copains du Grand Gaspé, aux Chevaliers de la moto-neige de New Richmond et au Riôtel Bonaventure.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Date de la conférence de presse :

Mercredi 7 août 2019

Heure :

10 h

Lieu :

Le Riôtel Bonaventure

98, avenue de Port-Royal

Bonaventure (Québec)

G0C 1EO



Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Consultez la salle des médias de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias: Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514 283-7443, dec.media.ced@canada.ca