Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
05 sept, 2025, 15:55 ET
SAGUENAY, QC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, sera en visite au Saguenay‒Lac-Saint-Jean du 7 au 9 septembre 2025. Au nom de la ministre Joly, il profitera de son passage pour rencontrer des intervenants et annoncer du financement à des organismes et des entreprises de divers secteurs.
Le secrétaire parlementaire participera notamment à une rencontre avec les acteurs du secteur de l'aluminium organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord. Une mêlée de presse suivra la rencontre.
Les représentants des médias sont invités à participer aux activités suivantes qui se tiendront le 8 septembre 2025 :
Première activité : Mêlée de presse en marge de la rencontre privée avec les acteurs du secteur de l'aluminium
Heure : 11 h
Endroit :
Salle auditorium, 3e étage
Complexe médical Axe Saguenay
484, boulevard du Royaume O.
Chicoutimi (Québec) G7H 0S7
Deuxième activité : Annonce de financement au Zoo sauvage de Saint-Félicien
Heure : 14 h 30
Endroit :
Zoo sauvage de Saint-Félicien
2230, boulevard du Jardin
Saint-Félicien (Québec) G8K 2T4
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister aux activités de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 7 h, le 8 septembre 2025 : [email protected], en précisant l'activité visée (mêlée de presse ou annonce et visite au Zoo sauvage de Saint-Félicien). DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.
Restez branchés
Suivez DEC sur les réseaux sociaux
Consultez les nouvelles de DEC
SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
Partager cet article