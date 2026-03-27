INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce majeure en matière de logements abordables à Laval

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Société d'habitation du Québec

27 mars, 2026, 09:00 ET

LAVAL, QC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et le Groupe Angus invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet majeur de logements abordables à Laval.

L'activité se déroulera le 30 mars 2026, en présence de :

  • Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;
  • M. Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose;
  • M. Stéphane Boyer, maire de Laval;
  • et M. Christian Yaccarini, président et chef de la direction du Groupe Angus.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 30 mars, midi.

DATE :

30 mars 2026

HEURE :

13 h 30

ENDROIT :

L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société d'habitation du Québec

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]

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