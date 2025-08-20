INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en matière d'habitation à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, Desjardins, la Ville de Victoriaville et Innov Habitat Victo invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce en matière d'habitation.

L'activité aura lieu en présence de M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de M. Antoine Tardif, maire de la Ville de Victoriaville, de M. Yannick Laviolette, directeur principal Logement abordable au Mouvement Desjardins, de M. Patrick Paulin, président d'Innov Habitat Victo et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] avant le 21 août, 12 h.

DATE : 21 août 2025 HEURE : 13 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]