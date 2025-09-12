INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET D'HABITATION ABORDABLE À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

QUÉBEC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements abordables, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera le 16 septembre, en présence de :

M. Claude Reid , whip adjoint du gouvernement et député de Beauharnois ;

whip adjoint du gouvernement et député de ; M. Miguel Lemieux , maire de Salaberry-de-Valleyfield ;

maire de ; M me Caroline Sauriol , présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;

, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés; Mme Sena Koffi , directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Salaberry-de-Valleyfield .

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 16 septembre, 8 h.

DATE : 16 septembre HEURE : 10 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Méganne Joyal, Attachée politique de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]